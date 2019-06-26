Diagne gidecek yıldız transferler gelecek!

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer listesinde yer alan yerli ve yabancı bir çok oyuncuyla temas kurulurken, transferler için gerekli bütçe Mbaye Diagne’nin satışıyla elde edilecek.

Bu sezon ligde 30 gol kaydeden ve milli takım kampında bulunan 27 yaşındaki oyuncu için Al Nasr kulübü’nün yaklaşık 13 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı ancak sarı-kırmızılıların da Senegalli oyuncunun gönderilmesi için aceleci davranmayarak daha yüksek bir bonservis bedeli elde etmeyi planladığı öğrenildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği iddia edilirken, bu transferin 14-15 milyon Euro’lar civarında sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray’da orta saha ve forvete transfer yapılması kesinleşirken, Sevilla’nın Arjantinli yıldızı Ever Banega’nın listenin en üst sırasında olduğu ve Diagne’nin gidişi ile birlikte resmi teklifin yapılacağı gelen haberler arasında. İspanyol ekibinin Banega için yaklaşık 7 milyon Euro’luk bir fiyat belirlediği ancak sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması sebebiyle bonservisinde indirime gidebileceği iddia ediliyor.

HERNANDES BEKLENİYOR

3 kulvarda da başarı hedeflenirken hücum hattı için düşünülen Chicharito lakaplı Javier Hernandes için menajerler vasıtasıyla bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar beklemeye geçti. West Ham United’ın gözden çıkarttığı Meksikalı golcü için talep edeceği bonservis bedeli bu transferde belirleyici rol oyanacak.

Forvet için düşünülen bir diğer isim olan Vedat Muriç için bir kaç hafta önce Çaykur Rizespor’a 3 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı iddia edilen Galatasaray bu transferi de bir an önce noktalamak istiyor. Kadrosuna yerli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde yer alan diğer isimler Adem Büyük ve Şener Özbayraklı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda her iki oyuncununda transfer edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: Yenişafak