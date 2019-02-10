Diagne Galatasaray'a 'merhaba' dedi

Galatasaray’ın yeni transferi Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, ilk maçında Trabzonspor ağlarını havalandırmayı başardı.

10 Şubat 2019, Pazar 21:49
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Diagne Galatasaray'a 'merhaba' dedi

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Trabzonspor karşısında giydi. Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Diagne, Teknik Direktör Fatih Terim tarafından 11’de görevlendirildi. Mücadelenin 20. dakikasında topun başına geçen 27 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 

Bu sezon Kasımpaşa’da 20 gol atan başarılı futbolcu, Trabzonspor’a karşı attığı golle sayısı 21’e çıkardı.

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