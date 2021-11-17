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Diagne Fenerbahçe derbisinde bir adım önde

Son hazırlık maçında Bursa'ya karşı tek devrede hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçe derbisinde formaya çok yaklaştı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 08:34 Son Güncelleme:
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Diagne Fenerbahçe derbisinde bir adım önde

Senegal kadrosuna davet edilmeyen ve Milli arada Florya'da kalan Mbaye Diagne'nin performansı, Fatih hocanın kafasını karıştırıyor. Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında tek devrede hat trick yapan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesi kadrodaki rakiplerinin bir adım önünde görünüyor.

Özellikle Halil ve Mohamed gibi isimlerin Milli mesaiden çıkacak olması, daha iyi bir hazırlık dönemi geçiren Diagne'yi formaya yaklaştırmış durumda. Terim, Milli oyuncular döndükten sonra yapılacak toplu idmanda nasıl bir tercih yapacağına karar verecek.


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