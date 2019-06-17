Mbaye Diagne defteri kapanıyor... Devre arasında 10 milyon Euro artı bonus karşılığında Kasımpaşa’dan kadroya katılan Diagne, sezonu gol kralı (30 gol) olarak tamamlamasına rağmen satış listesinde 1 numaraya yazılmıştı. Pek çok maçta takım arkadaşları ve kulübeyle penaltı krizi yaşayan, özel hayatıyla da tartışılan Diagne, Al Shabab’a gitmek için gün sayıyor. Galatasaray’daki maaşı 2 milyon 350 bin Euro olan Senegalli forvet, Suudi Arabistan ekibiyle yaklaşık 4.5 milyon Euro’ya el sıkışırken, son olarak Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını da sildi. Bu gelişme, ‘transfer bitti’ şeklinde yorumlanırken, sadece yönetim ile teknik heyet değil, taraftarlar da bu ayrılığın resmiyet kazanmasını dört gözle bekliyor!

Diagne’nin Instagram hesabında artık Galatasaray yazmıyor.

Transferler ona bağlı

Kulislerde konuşulan rakam ise Diagne’nin 15 milyon Euro karşılığında Al Shabab’a satılacağı ve Arap kulübünün 2 milyon Euro’luk bonusları da kabul ettiği yönünde. FFP nedeniyle sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilecek olan Cim Bom, Diagne’den sağlanacak kaynağı oyuncu almak için kullanacak.