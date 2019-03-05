Diagne çalışmamış, yatmış!

Galatasaray’ın devre arasında 10 milyon euroya Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne’nin bir türlü beklentilere yanıt verememesi tartışmaları beraberinde getirirken, erken sorgulanmasına neden oldu.

Süper Lig’in ilk yarısında 20 golle zirvede bulunmasına rağmen, transfer olduğu Galatasaray’da görev aldığı 6 karşılaşmada sadece penaltıdan 1 gol atabilen Senegalli forveti devre arası kampının yaktığı ortaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa ile geçirdiği devre arası kampının çok verimsiz olduğu ayrıca transferindeki belirsizlikler yüzünden da sorunlar yarattığı belirlendi. Kötü bir devre arası kampını geçirmesinin yanı sıra, 15 Ocak’taki kupa maçında kırmızı kart görerek 4 maç ceza alması da golcü futbolcunun maç eksiğini iyice ortaya çıkardı.

Terim haklı çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ilk günden beri yeni transferlerin ara dönem kampına yetişmesini istiyordu. Ancak transferde ağır hareket edilmesi ve Diagne’nin geç gelmesi endişelerini haklı çıkardı. Senegalli futbolcu, İtalyan kondisyoner Bartali ile kamp geçirmediği için fiziksel olarak geride kalırken, takımın oyun anlayışına da bir türlü uyum sağlayamadı. Cim-Bom’da son olarak Erzurum deplasmanında sahaya giren ve yine son derece etkisiz görünen Senegalli golcü formsuzluğuyla formayı Mitroglou’na kaptıracak gibi görünüyor.

Sarı-kırmızılı camia, bonservisiyle beraber 4.5 yıllık maliyeti 25 milyon euroyu bulan Senegalli oyuncunun Galatasaray’daki performansını eleştiriyor.

(Milliyet)