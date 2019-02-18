Diagne boş geçti

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’da çıktığı 17 maçta 20 gol atan ve 10 milyon Euro karşılığında Aslan olan Mbaye Diagne, dün eski takımına karşı oynadı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 06:19
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Diagne boş geçti

Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte geçen hafta ilk kez Galatasaray formasını giyen ve penaltıdan siftahı yapan Diagne, dün Kasımpaşa’yı boş geçti. Özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakalamasına rağmen bunları değerlendiremeyen Diagne, ikinci yarıda ise hücumdaki diğer arkadaşlarına pozisyon hazırladı. Rakip savunmayı sürekli üstüne çekip boş alanlar yaratan Diagne, 87. dakikada gördüğü sarı kartla ise hocasını sinirlendirdi.

Trabzonspor maçında da sarı kart gören Diagne, Fatih Terim tarafından uyarılmıştı.

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