​Şampiyonluk kutlamalarına katılmadan erkenden Türkiye’den ayrılan Diagne’nin üstü çizildi. Senegalli futbolcu her ne kadar dün çark edip sosyal medyadan bir özür açıklaması yapsa da, bu işin geri dönüşü zor. Fatih Terim, Galatasaray’a aidiyet duygusu olmaması ve sezon içindeki penaltı krizlerinden dolayı kesinlikle Diagne’nin satılmasını istiyor. Yönetim fiyatı 15 milyon Euro belirledi. Al Ittihad ve Al Hilal’in yanı sıra pek çok Suudi Arabistan kulübü Diagne için devrede, Galatasaray resmi teklifin gelmesini bekliyor.

Al Hilal'in Belhanda aşkı!

Devre arasında Belhanda için 9 milyon Euro’luk teklif sunan Al Hilal, Faslı yıldızı da ikna etmişti. Ancak Fatih Terim, şampiyonluk yolunda Belhanda’nın boşluğu doldurulamayacağı için bu transfere izin vermemişti. Oyuncuya o süreçte sezon sonu için söz verilirken, Al Hilal yine devrede. 10 milyon Euro civarında teklif sunulması halinde Galatasaray Belhanda’nın satışına onay verecek. Diagne ile Belhanda’dan toplamda 25 milyon Euro gelir elde etmeyi planlayan Cim Bom, bu paranın tamamını transfere harcayacak.

Feghouli satılık değil

Fatih Terim’in gelecek sezonla ilgili takımda iki tane olmazsa olmazı var: Muslera ve Feghouli. Ligin ikinci yarısına damga vurup, şampiyonlukta çok büyük payı bulunan Feghouli, Başakşehir maçında da inanılmaz röveşata golüyle kilidi açtı. 6 sene İspanya’da oynayan Feghouli için Sevilla devrede. Ancak Fatih hocanın yönetimle yaptığı görüşmede, “Astronomik bir öneri olmadığı takdirde Feghouli’yi satmayalım” dediği öğrenildi. İmparator, hücumdaki iskeletin tamamen bozulmasını istemiyor ve 29 yaşındaki Feghouli’yi kilit adam olarak görüyor.