Diagne - Belhanda gerilimi son buldu

Diagne ile Belhanda arasındaki sorun giderildi. Galatasaray taraftarının gönlünü aldığı Belhanda, sarı-kırmızılılara üçlü çektirirken, Senegalli futbolcu ise dün instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

08 Nisan 2019, Pazartesi 10:06
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Diagne - Belhanda gerilimi son buldu

Evkur Yeni Malatyaspor maçında kazanılan son dakika penaltısında, atışı kullanmak için birbiriyle çekişen Diagne ile Belhanda arasındaki sorun giderildi.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarının gönlünü aldığı Belhanda, sarı-kırmızılılara üçlü çektirirken, Senegalli futbolcu ise dün instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Faslı oyuncuyla birlikte olan fotoğrafını paylaşan Mbaye Diagne, “Biz büyük bir aileyiz” diye yazdı. Sarı-kırmızılıların golcüsü ayrıca, Fenerbahçe derbisine yönelik bir mesaj da yayınladı, bir aslanın kükremesiyle birlikte kendisinin de buna benzeyen bir fotoğrafını birlikte sosyal medya hesabına koydu.

(Milliyet)

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