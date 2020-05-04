Galatasaray'dan kiralandığı Club Brugge'de birçok soruna neden olan Mbaye Diagne, bu kez de ev sahibi ile yaşadığı problem nedeniyle gündeme geldi.

Hollanda basınında Het Laatste Nieuws'in corona virüs zamanlarında dahi sorun yaratıyor şeklinde verdiği habere göre Brugge ile 30 Haziran'a kadar kiralık sözleşmesi bulunan Diagne, Knokke-Heist'taki evini Mart ayı sonuna kadar kiralamıştı. Bu tarihte eşyaları İtalya'ya götürülecek ve kendisi de eşiyle birlikte özel uçakla İtalya'ya gidecekti.

Evin kira sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen Diagne, evden çıkmayı reddediyor. Corona virüs salgınına işaret eden oyuncu, evden çıkmayacağını belirtmiş durumda.

Evin sahipleri, Diagne'ye 1 ay daha süre tanıdılar ve 30 Nisan'da oyuncunun çıkmasını öngörerek villayı yeni birilerine kiraladılar fakat Senegalli oyuncunun çıkmaması nedeniyle oldukça zor durumda kaldıklarını belirtiliyorlar.

















Ev sahibini tehdit ediyor

Diagne'nin evden çıkmayı reddettiği gibi ev sahibinin karısına her gece mesajlar attığı ve ev sahibini telefonla tehdit ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Senegalli oyuncunun maddi hasar yarattığı da belirtiliyor.

Evini boşaltmaması durumunda Diagne'nin mahkemeye verileceği aktarıldı.

Türkiye'ye dönmek istiyor

Club Brugge'de yaptığı disiplinsiz hareketler nedeniyle kadro dışı kalan Diagne, Belçika Ligi'nin de iptaliyle Galatasaray'a dönüş için gün sayıyordu. 28 yaşındaki oyuncunun resmi olarak kiralık sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.