Diagne: "Attım, yine atarım"

Kasımpaşa formasıyla F.Bahçe’ye Kadıköy’de iki gol atan Galatasaraylı Diagne, “Fenerbahçe’ye gol atmayı seviyorum. Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe’ye sahasında gol atmak güzel bir duygu olacak” diye konuştu.

09 Nisan 2019, Salı 08:33
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Diagne: 'Attım, yine atarım'

Galatasaray’ın devre arası flaş transferlerinden Mbaye Diagne, zorlu derbide Kadıköy’deki en önemli kozlardan olacak. Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’dan ayrılmadan önce Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda başarılı bir maç çıkaran Diagne, son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında da hat-trick yaparak kendisini göstermişti.

İyi istatistikler

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında 2-2 sona eren Kadıköy’deki maçta 2 gol atan Senegalli yıldız, 4 tane de net pozisyona girmişti. Hava toplarında 2 topla başarılı olan tecrübeli forvet, 5 kez de hücum pası vermişti.

Senegalli forvet, “Fenerbahçe’ye gol atmayı seviyorum. Bunu birkaç ay önce yapmıştım. Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe’ye sahasında gol atmak güzel bir duygu olacak. Gol atmıştım yine atarım” diye konuştu. 27 yaşındaki forvetin motivasyonunu üst düzeyde tuttuğu ve bu durumun teknik kadroda da memnuniyet yarattığı belirlendi.

(Milliyet)

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