Diagne artık dayanamıyor!

Aslan’ın Senegalli yıldızı, Kadıköy’deki derbiyi iple çekiyor... İlk yarıda Kasımpaşa formasıyla Ülker Stadı’ndaki maçta Fenerbahçe’ye 2 gol atan Diagne, pazar günkü maç için “Artık sabırsızlanıyorum” ifadesini kullandı.

12 Nisan 2019, Cuma 06:37
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Diagne artık dayanamıyor!

Diagne’nin gözü Fenerbahçe derbisinde... Kasımpaşa forması giyerken, ilk yarının 14. haftasında Kadıköy’de oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada Fenerbahçe ağlarına 2 gol birden gönderen Senegalli futbolcu, bu performansı tekrarlamaya kararlı.

Galatasaray’a büyük umutlarla transfer edilen, ancak penaltı golleri dışında henüz bekleneni veremeyen 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, “Artık derbi için sabırsızlanıyorum” diye yazan Diagne, Kadıköy’deki maçta Galatasaray’ın en kritik oyuncusu olacak.

Bu arada tecrübeli futbolcu, idmanlardaki mücadelesi ve isteğiyle de derbi öncesi hocası Fatih Terim’in yüzünü güldürüyor.

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