Diagne 200 gün sonra Galatasaray'da gol attı
Mbaye Diagne, 6 aylık aranın ardından sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. PSV karşılaşmasının 46. dakikasında Mustafa Muhammed’in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Diagne böylece 200 gün sonra Galatasaray'da gol attı.
Geçen sezonun ara transfer döneminde İngiliz ekibi West Bromwich’e kiralanan Mbaye Diagne, 6 aylık aranın ardından sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Karşılaşmanın 46. dakikasında Mustafa Muhammed’in yerine oyuna giren Diagne, 84. dakikada takımının tek golünü kaydetti.
En son Gençlerbirliği maçında gol atmıştı
Geçen sezonun 18. haftasında 9 Ocak 2021’de oynanan Gençlerbirliği maçında sarı-kırmızılı formayla son golünü atan Diagne, 200 gün sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.
Diagne ayrıca Galatasaray’daki son maçını geçen sezonun ilk yarısında deplasmandaki derbi maçta Beşiktaş ’a karşı oynamıştı.