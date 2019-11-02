Diaby: Merkezde oynadığımda daha çok tehdit yaratabiliyorum

Beşiktaş'ta Diaby, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

02 Kasım 2019, Cumartesi 22:20
- A +
Diaby: Merkezde oynadığımda daha çok tehdit yaratabiliyorum

Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Vida ve Diaby’nin golleriyle 2-1 mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Kartal, ligde son deplasman maçını 22 Nisan'da Sivasspor'a karşı kazanmıştı. Antalyaspor ise üst üste 3. lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta Diaby, önemli, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Diaby'nin maç sonu açıklamaları:

"Çok mutluyuz, tabii ki de daha kolay olabilirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse oyunu ilk yarıda bitirebilirdik. Sağlam durduk, galibiyetle maçı bitirebildik."

"Merkezde oynadığımda daha çok tehdit yaratabiliyorum. Üçüncü kez merkezde başladım, bundan memnunum. Ancak kenarda oynayacak özelliklere de sahip olduğumu düşünüyorum."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...