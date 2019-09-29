Diaby: Camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz

Trabzonspor ile Beşiktaş Süper Lig'de 6. hafta maçında kozlarını paylaştı. Bordo Mavili ekip sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fırtına böylece üç haftalık puan kayıplarına da son vermiş oldu ve kendi seyircisi önünde 3 puanın keyfini çıkardı. Beşiktaş ise Abdullah Avcı yönetiminde kötü gidişatını sürdürüyor. Bu sezon beklentilerin aşağısında kalan Siyah Beyazlılar, aldıkları mağlubiyet ile ligin alt sıralarında kaldılar.

Mücadelenin ardından Siyah Beyazlı takımın yeni transferi Diaby, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Diaby'nin maç sonu açıklamaları:

"Takım olarak zorlu periyottan geçiyoruz. Hatalarımızı incelememiz gerekiyor. negatif olmamalıyız. Bu taraftar için her şeyimizi vermeliyiz. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, camiayı tatmin edecek sonuçlar alamıyoruz. Daha iyisini yapmalıyız."

"Üçüncü bölgede tehlike yaratamıyoruz. Top kayıplarından sonra rakibe çok pozisyon veriyoruz. Bunu tersine çevirdikten sonra her şey daha iyi olacak."