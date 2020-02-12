’Diaby, Beşiktaş’ta kalmak istiyor’

Beşiktaşlı Diaby’nin menaceri Erk Toros, tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

Toros, “Diaby Türkiye’de kalmak istiyor ve Beşiktaş’ı çok seviyor. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu var. Bu haftaki maçta çok iyi oynadı. Sergen hocanın oyun sistemi daha farklı. Diaby tabiri caizse Beşiktaş tribünlerine hasta. Diaby’ye karşı bazen homurdanmalar oluyor ama Diaby böyle ateşli bir taraftara karşı oynamanın motivasyonunu artırdığını söylüyor” sözlerini sarf etti.