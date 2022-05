Diablo Immortal’ın bloğu açıldı

Activision, Diablo Immortal ile ilgili duyurulara son sürat devam ediyor. Son olarak, bugün Diablo Immortal bloğunun açıldığı duyuruldu.

Duyuru, şu metinle yapıldı:

“Realm of Damnation ve bu bölgeye hayat katan sesler ile ilgili bu en yeni blog yazımız spoiler içerir. Öykü Tasarımcısı Ryan Quinn ve Sanat Direktörü Hunter Schulz, Kapalı Beta Testi ve Frozen Tundra bölgesinin bitişinin ardından hikâyenin devamının ön tanıtımını yaparken onlara katıl.

Steve Blum'un seslendirdiği iblis lordu Skarn'ın diyarına gir ve onu durdurmaya çalışırken The Forest of Misery gibi çarpık bölgeleri aş. Yolculuğun tehlikeli olacak. Bu yüzden The Last Vestige'de hayatta kalanlardan ve Kimberly Brooks'un seslendirdiği meleklerin baş savaşçısı Verathiel'den yardım iste.

Eşsiz Demon Gate görevlerinin ve yepyeni zindan Pit of Anguish'in eklenmesiyle önceki bölgelerde olduğu gibi bu bölgede de bolca aktivite bulunuyor. Realm of Damnation'da katledilecek iblis bitmez.

Her zamanki gibi, resmi çıkışa yaklaşırken bloglarımızda seninle daha çok güncelleme paylaşmayı iple çekiyor ve bu yazımızı okurken çok eğlenmeni umuyoruz!