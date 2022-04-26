Dünyataşı parçalandı ve ardından gelen dehşetlere karşı mücadele etme görevi, Sanctuary'nin kahramanlarına düştü. Blizzard Entertainment bugün her yönüyle mobil için tasarlanan ilk Blizzard oyunu Diablo® Immortal ™'da 2 Haziran'dan itibaren dünyanın birçok bölgesinden oyuncuların cehennemin ordularına karşı mücadele edebileceğini ve Asya-Pasifik bölgesindeki oyuncuların ise birkaç hafta sonrasında oyuna erişebileceğini duyurdu.

Şu ana kadar Diablo serisinin 25 yıllık tarihinin en iddialı oyunu, hiçbir konuda taviz verilmeyen bir AAA deneyimini mobilde sunmasının yanında çıktığında Windows® PC'lerde de açık beta sürecine girecek. Diablo Immortal, çapraz oyun ve ortak ilerleme özellikleriyle Sanctuary'nin kahramanlarına hangi platformda olduklarından bağımsız bir şekilde yan yana mücadele etme fırsatını verecek. Üstelik oyuncuların mobil ve PC oynanışları arasında rahatça geçiş yapabilmesini de sağlayacak. PC’deki açık beta çapraz oyun ve ortak ilerleme dahil oyunun tüm özelliklerini içerecek, üstelik beta sonlandığında tüm ilerleme korunacak.

Blizzard Entertainment Başkanı Mike Ybarra, "Blizzard'ın bugüne kadar çıkardığı en kapsamlı Diablo oyununda cehennemin şeytanları katledilmeye hazır," ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti: "Blizzard'ın her yönüyle mobil için tasarlanan ilk oyununda bu seriye layık bir deneyim sunabilmek bizim için çok önemliydi, dolayısıyla bol miktarda deneme yaptık, geribildirimlerden çokça yararlandık ve oyuncularla paylaşmaktan heyecan duyduğumuz bir oyun yarattık. Diablo serisinin bu muhteşem yeni oyununu çıkarmayı ve oyuncularımıza Sanctuary'de katılmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sanctuary'nin kaderini ellerinde tutan oyuncular, altı meşhur Diablo sınıfından (Barbar, Şövalye, İblis Avcısı, Keşiş, Ölüm Büyücüsü ve Büyücü) birini seçerek sekiz eşsiz bölgeye ve büyük Westmarch şehrine doğru bir yolculuğa çıkacaklar. Serinin önde gelen ismi Deckard Cain de dahil yeni ve eski Diablo karakterlerine katılarak Diablo II ve Diablo III'ün olayları arasında geçen yepyeni bir destansı hikâyede yozlaşmış Dünyataşı'nın parçalarını, onları kendi kötü planları uğrunda kullanmak isteyen cehennem ordularından önce toplamak için kapsamlı bir göreve atılacaklar.

Diablo Immortal, seride daha önce görülmemiş bir MMOARPG (devasa çok oyunculu aksiyon rol yapma oyunu) sosyal deneyimi sunar. Oyuncular Sanctuary'yi keşfederken devasa bir dünyayı paylaşacak, en fazla sekiz üyeyle savaş grupları oluşturarak heyecanlı Helliquary baskın boss'ları gibi grup görevleri yapacak ve 150'ye kadar arkadaşlarıyla klanlara katılarak zor klan başarımları kazanacaklar.

Bu oyun ayrıca kapsamlı bir taraf tabanlı PvP sistemi içerir. Savaş Döngüsü ile oyuncular bir araya gelerek sürmekte olan savaşa katılabilirler. Bu savaşta sunucunun en iyi oyuncusu Ebedi Taç'ı kazanarak Ölümsüzler'in lideri olur. Bu durumda bu oyuncunun 1'e karşı 30 mücadeleler de dahil çeşitli modlarda liderliğini koruması gerekir.

Diablo Immortal isteğe bağlı oyun içi satın alma seçeneklerine sahip tamamen ücretsiz bir oyun olacak, böylece temel oyun deneyimi her zaman ücretsiz olmayı sürdürecek. Blizzard Entertainment ve NetEase tarafından geliştirilen Diablo Immortal, çıktığında iOS®'ta, Android®'de ve Battle.net® ile Windows® PC'de oynanabilir olacak. Tüm platformlarda 30 milyonu aşkın oyuncu oyun çıktığında erişebilmek için halihazırda ön kayıt yaparak onları bekleyen savaşlara hazırlandılar. Bu önemli dönüm noktasını kutlamak için tüm oyuncular oyun çıktığında muhteşem Horadrim kozmetik setini alacaklar.* Bu ise sadece bir başlangıç olacak, önümüzdeki yıllar içerisinde düzenli olarak yeni bölgeler, zindanlar ve karakter sınıfları gibi güncellemeler oyunculara ücretsiz olarak sunulacak.