Diablo 1 yıllar sonra tekrar satışa çıktı

Eski oyunları satmasıyla adından söz ettiren GOG.com, Blizzard ile yaptığı anlaşma sonrasında Diablo 1’i satmaya başladı. 10 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan yapımın sadece hikaye içermeyeceği, 1996 yılında olduğu gibi klasik Battle.net bağlantısı sayesinde çok oyunculu maç bulma desteği de sunacağı kaydedildi.

Kısa süre sonra yine GOG üzerinde Blizzard’ın diğer klasik oyunları Warcraft: Orcs & Humans ile Warcraft 2’nin de satılmaya başlanacağı açıklanırken, diğer oyunların çıkış tarihlerine dair detay verilmedi.

DHA