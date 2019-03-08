Diablo 1 yıllar sonra tekrar satışa çıktı

Bir zamanların efsane Blizzard oyunu, GOG işbirliğiyle tekrar satışa sunuldu. 1996 yılında ilk kez karşılaştığımız Diablo, oyun severleri yeniden ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor.

08 Mart 2019, Cuma 11:30
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Diablo 1 yıllar sonra tekrar satışa çıktı

Eski oyunları satmasıyla adından söz ettiren GOG.com, Blizzard ile yaptığı anlaşma sonrasında Diablo 1’i satmaya başladı. 10 dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olan yapımın sadece hikaye içermeyeceği, 1996 yılında olduğu gibi klasik Battle.net bağlantısı sayesinde çok oyunculu maç bulma desteği de sunacağı kaydedildi.

Kısa süre sonra yine GOG üzerinde Blizzard’ın diğer klasik oyunları Warcraft: Orcs & Humans ile Warcraft 2’nin de satılmaya başlanacağı açıklanırken, diğer oyunların çıkış tarihlerine dair detay verilmedi.

DHA

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