Diabate son anda alınmadı

Karadeniz ekibinin önceki gün Trabzon'a getirdiği Fousseni Diabate kendisini 3+1 yıllığına Bordo-Mavili renklere ağlayan sözleşmeye imza atmıştı. Malili oyuncunun lisansı da aynı gün çıkarılmıştı. İngiltere'den fizik olarak hazır gelen 24 yaşındaki kanat oyuncunun dün akşam kadroda yer alması bekleniyordu. Ancak Eddie Newton, bir gün önce uzun bir seyahat nedeniyle yol yorgunluğu olan Diabate'yi son anda kadroya almadı. Genç oyuncunun önümüzdeki hafta 21 kişilik kadroda yer alacağı öğrenildi.