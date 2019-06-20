Di Placido'ya verilecek bonservis ücreti belli oldu

Beşiktaş, kadrodaki önemli sorunlarından biri olarak gördüğü sağ bek için Arjantin ekibi Lanus'ta forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Leonel Di Placido için tranfer teklifi yaptı.

20 Haziran 2019, Perşembe 08:40
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Di Placido'ya verilecek bonservis ücreti belli oldu

Kara Kartal, kadrodaki en büyük sorunlardan biri olarak görülen sağ bek için ilk adımı attı.

Uzun süredir bu bölgede Gökhan Gönül ile rekabete girecek oyuncu bakan Beşiktaş aradığı ismi Arjantin'de buldu. Güney Amerika ekibi Lanus'ta forma giyen 25 yaşındaki Leonel Di Placido için teklif yapan siyah-beyazlılar, kulüple 1 milyon Euro bonservis ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın scout ekibinin sezon boyunca takibinde olan Tangocu, görev verildiği takdirde ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Arjantinli, kariyerinde bugüne dek yurt dışına hiç çıkmazken All Boys ve Tucuman takımlarında da oynadı.

(Sabah)

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