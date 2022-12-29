Di Maria'nın eşinden Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna çok ağır sözler! 'Bir kadınla nasıl...'
Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanmasından sonra Emiliano Martinez ile eski Fenerbahçe futbolcusu Adil Rami arasında başlayan polemiğe Angel Di Maria ve eşi de dahil oldu. Cardoso, Adi Rami hakkında çok ağır ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin, penaltılarla Fransa'yı yenerek şampiyon oldu. Güney Amerika takımının kupayı kaldırmasından sonra kaleci Emiliano Martinez, ülkesinde yapılan kutlamalara Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe'nin oyuncak bebeğiyle katıldı.
Adil Rami'den ağır hakaret
Bir dönem Fenerbahçe 'de de forma giyen Adil Rami, söz konusu harekete büyük tepki gösterdi. Rami, sosyal medya hesabından "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadesini kullandı.
Di Maria'dan Adil Rami'ye: Git başka yerde ağla!
Tartışmaya final maçında Fransa'ya gol atan isimlerden olan Angel Di Maria da katıldı. Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu, takım arkadaşı Martinez'e sahip çıktı ve Rami'ye "Git başka yerde ağla" yanıtını verdi.
Adil Rami'den yanıt: Bana öğret!
Adil Rami, bunun üzerine "Bana öğretebilir misin?" diyerek Angel di Maria'nın ağlarken farklı zamanlarda çekilmiş dört fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafların üzerine "Kaybettiğinizde, kazandığınızda, bir kulüpten ayrıldığınızda, bu mesajı gördüğünüzde" yazdı.
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"Altın eldiven Bono'ya verilmeliydi"
Ramy bununla da yetinmedi ve Martinez'e saldısını sürdürdü. Eski Fenerbahçeli, "Altın eldiven ödülü, Arjantin kalecisinden önce Faslı Yasine Bono'ya verilmeliydi" dedi. Bono, turnuvayı 5 gol yiyerek tamamladı.
Jorgelina Cardoso da tartışmaya girdi
Adil Ramy'nin paylaşımlarına da bir yanıt da Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cardoso, Rami ile ilgili gazete küpürleri paylaştı.
"Bir kadınla nasıl başa çıkacağını öğretebilir dahi çocuk"
Metni hem İspanyolca hem Fransızca yazan Cardoso, "Angel sana nasıl ağlanacağını, bir kadınla nasıl başa çıkılacağını ve finallerde nasıl gol atılacağını öğretebilir! Mutlu yıllar dahi çocuk" dedi.
Adil Rami, Pamela Anderson ile birlikteydi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami, 2019 yılında aktris Pamela Anderson ile birliktelik yaşamıştı. Pamela Anderson, Rami için "Kandırıldım. Onun iki farklı hayatının olduğunu öğrendiğimde yıkıldım. Hani ‘büyük aşkımız’ vardı? Herkese yalan söyledi. O bir canavar" demişti. Rami ise Anderson'a “Hiçbir ayrılık kolay olmaz. Pamela derinden saygı duyduğum biri. Ona olan aşkım gerçekti. Hatırlamak istediğim tek şey bu" yanıtını vermişti. (Ajansspor)