İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un yıldızı Angel Di Maria flaş açıklamalarda bulundu.

Ülkesine dönmek istediğini söyleyen 34 yaşındaki Arjantinli, “Avrupa’da oyuncular geleceğini Avrupa’da hayal ederken, ben ülkeme dönmek istiyorum. En büyük hayalim ilk kulübüm Rosario Central. Kolay olmaz ama gitmeyi çok istiyorum” diye konuştu.