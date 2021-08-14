Lionel Messi'nin, Fransız ekibi PSG ile sözleşme imzalamasından sonra Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Başkent ekibinin yıldızı Angel Di Maria, ortaya atılan bu iddialarla ilgili olarak, "Mbappe'nin, PSG'de kalacağını düşünüyorum. Çünkü hiçbir yerde PSG'den daha iyi bir takım bulamayacaktır. Böyle güçlü bir takımın içinde yer almasına rağmen ayrılığı düşünmesi olası değil" dedi.