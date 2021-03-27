Di Maria gözünü rekora dikti

Ligue 1 ekiplerinden Paris Sain-Germain forması giyen Angel Di Maria önemli bir rekorun eşiğinde.

Şu ana dek PSG formasıyla 99 asiste imza atan yıldız futbolcu, 103 asisti geçtiği takdirde rekorun sahibi Safet Susic'i geride bırakarak kulüp tarihine geçecek.

Di Maria, Susic'i geçmek istediğini belirterek, "100 asiste ulaşma konusunda biraz endişeliydim. Buna ulaşmak benim için çok önemli. Tabii ki en önemlisi de 104 asiste ulaşıp Safet Susic'i geçmek" dedi.

Teknik direktörlük kariyerinde 6 farklı Türk takımını çalıştıran Safet Susic futbolculuk yıllarında 9 yıl PSG forması giymiş ve kulübün efsanelerinden biri olmuştu.

Kaynak: NTV Spor