Dehidroepiandrosteron yani kısaltılmış ismi ile Dhea, böbrek üstü bezlerde yer alan bir hormon çeşididir. ACTH kontrolünde yer alır ve hipofiz bezi üzerinden salgılanır. Sağlıklı bir yaşam için mutlaka belirlenmiş referans aralığı içerisinde kalması gerekmektedir. Özellikle böbrekler söz konusu olduğunda insan vücudu için önemli bir potansiyel teşkil ettiğini dile getirmek mümkün.

Dhea So4 değeri nedir?

Vücut içerisinde adrenal bezler üzerinden birçok farklı hormon üretimi gerçekleşir. Hormonlardan biri olarak da Dhea öne çıkmaktadır. Bu hormonu temel görevi cinsiyet hormonlarının üretilmesidir. Bilindiği üzere östrojen ile beraber androjen hormonları cinsiyet hormonları olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda insan vücudu androjen ile östrojen hormonlarının üretilmesi Dhea hormonu üzerinden destek alır. Özellikle ergenlik dönemindeki kızlar ve yetişkin kadınlar açısından sağlık konusunda, yumurtalık üzerinden gerekli östrojen alımı gerçekleşmektedir. Erkekler açısından ise androjen hormonu testis üzerinden desteklenir.

Bu doğrultuda adrenal bezlerinin işlevini yerine getirip getirmediği konusunda bilgi alabilmek için Dhea So4 testi yapılmaktadır. Böbrek üstü bezlerinde yer alan Dhea hormonu normal testosteron seviyelerinde erkek hormon için herhangi bir etki yaratmaz. Ancak söz konusu kadın hormonları olduğunda Dhea, cinsel açıdan tatmin olma etkisi yaratırken libido açısından da önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu hormon aynı zamanda bağışıklık sistemi açısından da çok önemli bir yere sahiptir.

Bu yüzden mutlaka sağlıklı bir kişide referans aralığında bulunması oldukça önemlidir. Bu konuda gerekli önlemler ele alınmalı ve aynı zamanda periyodik olarak Dhea So4 testinin yapılması gerekmektedir. Böylece ani değer düşüklüğü ya da yüksekte üzerinden uzman doktor kontrolü altında gerekli tedavi üzerinden önlemler alınır.

Dhea SO4 değer aralığı kaç olmalı?

Dhea hormonu cinsiyete ve yaşa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda hem erkek hem de kadınlar için yaş ilerledikçe bu hormon seviyesi düşer. Bu yüzden normal standart değerler yani referans aralığı yaş ilerledikçe farklılık yaratmaya başlar. Bu tanımlama üzerinden sağlıklı bir insanda ortaya çıkacak değerler açısından, kadınlarda 18 ila 29 yaş arasında, ‘65 ila 395 ug/dl’ arasında yer almaktadır. Erkekler açısından ele alındığı zaman ise 18 ila 29 yaş arasında, ‘108 ila 640 ug/dl’ değerleri arasında yer aldığını dile getirmek mümkün.

Bu değerler 29 yaşından sonra belirli şekilde yani kademeli olarak düşüş göstermeye başlar. Diğer bir deyişle Dhea ormanı hem erkeklerde hem de kadınlarda yavaş yavaş azalırken görevlerini de daha az miktarda yapmaya başlarlar. Ancak hangi yaş dönemi olursa olsun mutlaka sağlıklı bir insanda doğru referans aralığı içerisinde kalması oldukça önemlidir. Zira bazı nedenlerden dolayı Dhea hormonu üzerinden düşüklük ya da yükseklik ortaya çıkabilmektedir.

Dhea SO4 yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Dhea So4 normal değeri üzerinden düşüklüğü ya da yüksekliğini farklı nedenler eşliğinde ele almak gerekmektedir. Aynı zamanda nedenler yeni erkek ve kadına göre de farklılık yaratabilir. Ele alınan test üzerinden yaşanan düşüklüğü belli başlı bazı nedenler oluşturabilmektedir.

- Alzheimer hastalığı,

- Hormonal bozukluklar,

- Depresyon hapları ile beraber doğum kontrol hapları,

- Bağışıklık sistemindeki bozukluk,

- Şeker hastalığı,

- Kalp hastalıkları,

- Kadınlarda östrojen üretiminin olmaması,

- Vitamin eksikliği,

- Kemik erimesi,

- Stres,

- Böbrek yetmezliği ile kanser,

- Aşırı C vitamini tüketimi,

Yapılan testler üzerinden Dhea So4 değeri normalin üzerine çıktığı zaman ise yükseklik söz konusu olur. Bu doğrultuda belli başlı bazı sebepler bu değerin yüksek çıkmasına sebebiyet verebilmektedir.

- Ur ya da tümör,

- Addison hastalığı,

- Polikistik Over Sendromu,

- Cushing sendromu,

- Hipopitüitarizm,

- Böbrek üstü bezlerde ur ortaya çıkması,

- Hipertiroidizm,

- Böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışması,

Bu gibi nedenlerden dolayı Dhea So4 testi üzerinden düşük ya da yükseklik değeri ortaya çıkarılır. Bu doğrultuda gerekli tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır.



