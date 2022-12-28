BKM Organizasyonu ile bu yıl 5'inci kez düzenlenen İstanbul Komedi Festivali, geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Box’da, 'İmparator' lakaplı teknik diremtör Fatih Terim, Türk futbolunu ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden Arda Turan ve Ümit Davala’yı, Doğa Rutkay moderatörlüğünde seyirciyle buluşturdu.









ÜNLÜLER GEÇİDİ!

Yılmaz Erdoğan, Fulya Terim, Merve Terim Çetin, Buse Terim Bahçekapılı-Volkan Bahçekapılı çifti, Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan, Katre Turan, Devrim Ozkan, Ali Çika ve Kerimcan Kamal, gelen konuklar arasındaydı.









Sahada yaşanan heyecan dolu dakikalar, bu kez İstanbul Komedi Festivali etkinlikleri kapsamında salonu dolduran binlerce izleyici ile kahkaha dolu anılara dönüştü.









Kariyerleri ile milyonların kalbinde taht kurmuş Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay moderatörlüğünde adeta tarih yazdı. Futbol dışında ilk kez bu özel projede sahnede buluşan ünlü isimler, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattılar.

Hayatı boyunca pek çok değerli sıfatı adının önüne yazdırmış ama tüm dünyanın onu tanıdığı adı ile 'İmparator' Fatih Terim, futbolun yıldız isimlerinden Arda Turan ve Ümit Davala ile beraber, tüm unvanlarından arınmış olarak seyircinin soruların yanıtladı.

DEVRİM ÖZKAN TERİM PAYLAŞTI

Son dönem Galatasaray taraftarları arasında maçları izleyen ve gündeme gelen Devrim Özkan organizasyon sonrası Fatih Terim'le fotoğraf çekildi. Güzel oyuncu instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa sarı-kırmızı kalp ve "Hocam" yorumu bıraktı. Paylaşımın ardından bu kareye bir çok taraftar tarafından yorum ve beğeni yapıldı.

GALATASARAY MAÇLARINDA BOY GÖSTERİYOR

Galatasaray maçlarında boy gösteren ve sosyal medya üzerinden günlerce konuşulan Devrim Özkan, Galatasaray’ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile fotoğraf çektirdi. Özkan'ın çektirdiği bu fotoğraf sonrası Galatasaray taraftarları, sosyal medyada aşk iddialarını peş peşe dile getirmeye başladı.

ICARDI İLE YAKIŞTIRILIYOR

Devrim Özkan, bu aşk iddialarının ardından sosyal medyay attığı her fotoğrafta İcardi ile ilgili yorumlar almaya başladı. Son attığı karelerde yine güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken başarılı isim, İcardi yorumlarına engel olamadı.



