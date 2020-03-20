'Devletimizin yanındayız'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu liglerin ertelenmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Devletin alacağı kararların hepsine saygı duyduklarını belirten Fırtına'nın patronu, "2- 3 gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. Bu olayda hiçbir zaman çıkar gözetmedik. 18 kulüp olarak erteleme konusunda hemfikirdik. Bu süreçte bir oyuncumuzu kaybettik. Ancak devlet ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına yardımcı oluruz" dedi. 'Yurt dışı söz konusu değil' Takıma izin verdiklerini dile getiren Ahmet Ağaoğlu, "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü yine çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon'da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği toplantısı mutlaka olur, orada da ligin başlama zamanı konuşulur" diye konuştu.