Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş taraftarı olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, önceki akşam gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Derbi hakkında görüşleri merak edilen Devlet Bahçeli, beraberlik sonucunun çıkmasını istediğini dile getirdi.

Basın mensupları ile bir araya gelen Devlet Bahçeli, 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hakkında şunları söyledi:

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin berabere kalmasını tavsiye ederim. Beşiktaş yenilirse ayıp olur. Yenerse de Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Fenerbahçe diz çöktü, şuna bir de biz vuralım' yaklaşımı Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksek uçar. Seçime giderken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var oy vermemeyi düşünse al işte gittik.Benim Ford Mustang aracım var. Plakası da 06 BJK 001. Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim. Biz farklıyız, Çarşı grubuyuz. Çarşı, Beşiktaş'ın ruhudur. Delikanlı çocuklardır.