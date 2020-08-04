Devlerin Thiago savaşı sürüyor

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile Fransa Ligue 1’de sezonu mutlu sonla taçlandıran PSG, Bayern Münih’in yıldızı için müthiş bir yarışa girdi. İki kulüp de İspanyol orta saha oyuncusu Thiago Alcantara’yı kadrosuna katmak istiyor. Ancak 29 yaşındaki futbolcu henüz bir karar vermedi. Transferle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor.