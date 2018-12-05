Devlerin Ozan Kabak aşkı

Sadece 13 maç, devleri onun peşine takmaya yetti. 18 yaşındaki Ozan Kabak, bir süredir Inter ve Atletico Madrid tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak genç stoperi Roma'nın transfer gündemine aldığı ortaya çıktı.

05 Aralık 2018, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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Devlerin Ozan Kabak aşkı

Türk sporunda altyapının önemi bir kez daha anlaşılacak gibi görünüyor. Bugüne kadar en pahalı oyuncu satışlarından birini, 12 milyon Euro karşılığında altyapısından yetiştirdiği Arda Turan’ı 24 yaşında Atletico Madrid’e satarak gerçekleştiren Galatasaray, piyasaya bir yıldız daha çıkardı. Ozan Kabak, henüz 18 yaşında ve daha 13 resmi maç oynamışken, Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. Inter ve Atletico Madrid’in bir süredir takip ettiği genç savunmacıyı, son olarak İtalya Serie A ekibi Roma’nın transfer gündemine aldığı ortaya çıktı.

20 milyon Euro hedefi

Cengiz Ünder transferinden çok memnun olan İtalyan kulübü, genç bir Türk’ü daha kadrosuna katarak dünya futboluna bir yıldız daha sunmayı planlıyor. Cengiz’i henüz 20 yaşında 14 milyon Euro ödeyerek transfer eden Roma, Ozan için de kesenin ağzını açmak zorunda. Galatasaray şu an için bir fiyat belirlemedi. Ancak genç savunmacının 20 milyon aşağı bırakılmasına imkansız gözüyle bakılıyor.

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