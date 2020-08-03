Devlerin Mensah savaşı

Ganalı yıldız için önce Beşiktaş, ardından Galatasaray teklif yaptı. Kayseri, “Atletico Madrid’e olan 3.6 milyon Euro’luk borcu ödeyen Mensah’ı alabilir” diyerek yol gösterdi. Cim Bom, Ganalı orta saha için kaynak bulmaya çalışırken, Fenerbahçe de devreye girdi. Sarı-Lacivertliler, takas artı para formülüyle bu transferi bitirmek için harekete geçti

Bernard Mensah’ın son talibi ise Trabzonspor oldu. Bordo-Mavililer, Kayserispor’a ilk teklifini 2 milyon Euro olarak iletti. Fırtına, pazarlıklarda bu rakamı daha da artırabilir





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Mensah, önce Kasımpaşa'da ardından Kayserispor'da sergilediği performansla Süper Lig'in büyüklerini peşine taktı. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 25 macta 5 gol atıp, 8 asist yaptı