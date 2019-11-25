Devlerin istediği Dejan Kulusevski savaşı büyüyor

Bu sezon Parma fortması giyen ancak bonservisi Atalanta'da olan İsveçli 19 yaşındaki kanat oyuncusu Dejan Kulusevski için Inter ve Juventus nabız yokladı, Atalanta ise en az 45 milyon euro istedi.

Yükselen değer: İlk kez çağrıldı!

İtalyan medyasındaki haberlere göre; geçtiğimiz hafta ilk kez İsveç Milli Takımı'na çağrılan ve yavaş yavaş Avrupa'nın da dikkatini çekmeye aşlayan Dejan Kulusevski Ocak ayında İtalya'nın iki devinden birine transfer olabilir.

Arsenal, Tottenham ve Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği belirtilen genç oyuncu bu sezon 14 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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