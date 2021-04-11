Devlerin gözdesi Ismaila Sarr'dan transfer açıklaması
İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un formasını giyen ve özellikle Liverpool ile Manchester United'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Ismaila Sarr, kontratının devam ettiği takımında kalmak istediğini açıkladı.
İngiliz devlerinden özellikle Liverpool ve Manchester United'ın listesinde yer alan Ismaila Sarr'dan transfer açıklaması geldi. Yetenekli oyuncu, takımı Watford'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.
Takımda kalmak istediğini aktaran Sarr, "3 yıllık kontratım var ve Watford'a odaklandım. Burada kalmak istiyorum" dedi.
Watford'u yeniden Premier Lig'e taşımak isteyen Sarr, bu sezon 12 gol, 10 asist ile takımına büyük katkı sağlamış durumda.