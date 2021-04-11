İngiliz devlerinden özellikle Liverpool ve Manchester United'ın listesinde yer alan Ismaila Sarr'dan transfer açıklaması geldi. Yetenekli oyuncu, takımı Watford'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Takımda kalmak istediğini aktaran Sarr, "3 yıllık kontratım var ve Watford'a odaklandım. Burada kalmak istiyorum" dedi.

Watford'u yeniden Premier Lig'e taşımak isteyen Sarr, bu sezon 12 gol, 10 asist ile takımına büyük katkı sağlamış durumda.