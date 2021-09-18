Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş 'ı sahasında 2-1 yenen Borussia Dortmund'a maça damgasını, henüz 18 yaşında olan Jude Bellingham vurmuştu. Bellingham, Siyah-Beyazlılar'a karşı 1 gol ve 1 asistle oynayarak maçın en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. İngiltere Premier Ligi'nin bir altı olan Championship'te mücadele eden Birmingham City'den geçen yıl 25 milyon Pound'a (296.6 milyon TL) Alman ekibine transfer olduğunda tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız adayı, Vodafone Park'taki performansıyla İngiliz devlerinin radarına girdi.

100 milyon Pound'u bulur

İngiliz hücum oyuncusu için Manchester United, Manchester City ve Liverpool'un harekete geçtiği, üç kulübün gelecek sezon için Bellingham'ı kadrosuna katmak adına her yolu deneyecekleri bildirildi. Devler Ligi arenasında üst üste iki maçta da gol atan en genç futbolcu unvanını Kylian Mbappe'nin elinde alan İngiliz oyuncu için "Bonservisi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 100 milyon Pound (1 milyar 187 milyon) olacak" yorumları yapılıyor.