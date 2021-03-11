Devler Ligi'nde Juventus ile Porto, son 16 turunda kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-1 kazanan Portekiz ekibi, rövanşı 3-2 kaybetse de deplasman golüyle çeyrek finale adını yazdırdı. Maça damgasını vuran isim de Portekiz ekibinin tecrübeli stoperi Pepe oldu. Real Madrid'de yıllarca forma giyen ve bir dönem Beşiktaş 'ta da görev yapan 38 yaşındaki savunmacı, İtalyan devine duvar ördü. Pepe, 54. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan takımının bel kemiği oldu ve ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performans ile alkış aldı. Girdiği 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanan Pepe, 18 de uzaklaştırma yaptı.

'Ronaldo'nun ihaneti'

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Özellikle İtalyan basını CR7'ye tepki gösterdi. Corriera dello Sport, "Ronaldo'nun ihaneti" başlığını atarken, La Gazetta dello Sport ise, "Juventus karardı. Geçen seneki Lyon maçından sonra yeni bir facia yaşandı" ifadelerini kullandı.

Pirlo kendini savundu

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Andrea Pirlo, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Pirlo, "Ben Juventus'un başındayım ve bana birkaç yıllık proje olduğu için bu görev verildi. Bu yüzden görevimi kaybedeceğime ilişkin bir endişem yok. Henüz Mart, önümüzde bir sürü maç var" yorumunu yaptı.









Ligde de kaybedebilirler

Devler Ligi'nden elenen Juventus'un elinde şimdi sadece İtalya Ligi kaldı. 9 senedir Serie A'da şampiyonluğu kimseyi kaptırmayan Torino ekibi, bitime 12 hafta kala 1 maç eksiğiyle 3. sırada. Siyah-Beyazlılar, lider İnter'in 10 puan gerisinde yer alıyor.

Bir devrin sonu

Oynadığı döneme damgasını vuran Cristiano Ronaldo, artık eski günlerinin çok uzağında kaldı. 36 yaşındaki futbolcu, takımının elenmesiyle birlikte Devler Ligi'nde 2005-2006'dan beri ilk kez gruplardan sonraki aşamalarda gol atamadı. Portekizli, 2 sezondur da Kupa 1'de son 16 turundan ötesini göremedi!

Merih vasatı aşamadı

Juve'nin formasını giyen Milli futbolcumuz Merih Demiral de Porto karşısında vasatı aşamadı. 23 yaşındaki stoper, 19. dakikada Sergio Oliveira'nın attığı golde penaltıya sebebiyet verdi. Merih'in performansı, İtalyan basının da gözünden kaçmadı. Corrire dello Sport, "Affedilmez bir hata” derken, La Gazetta dello Sport ise, "Bir defans oyuncusunun yapmaması gereken bir müdahale" yorumunu yaptı.







