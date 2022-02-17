Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları sona erdi. Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasında oynanan mücadele Fransız temsilcisi son dakika golü ile galip gelerek tur avantajını elde etti.

Fransız golcünün attığı son dakika golü "haftanın oyuncusu" seçilmesini sağladı.

Kylian Mbappe Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta, 5 gol ve 6 asistle oynadı.







