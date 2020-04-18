Devler iflasta! 1.150 milyar euro...

Koronavirüs krizi Avrupa’nın 5 büyük ligini ciddi anlamda vurdu. Mart ayından beri aksamalar ve ertelemelerle belirsizliğe sürüklenen Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1 ekonomik olarak tarihi zararlar yaşıyor. Sport Business Institute’den Ayman Dbouk’un ortaya koyduğu verilerde maç günü gelirleri, yayın gelirleri, reklam gelirleri ve ürün-forma satışlarındaki keskin düşüşler ile kara bir tablonun ortaya çıktığı aktarıldı.

1.150 milyar euro

Tüm bu gelir kalemlerinin durmasıyla beraber ortalama kayıplar ortaya kondu. İngiltere Premier Lig’de 1.150 milyar euro, İspanya La Liga’da 800 milyon euro, Almanya Bundesliga’da 650 milyon euro, İtalya Serie A’da 550 milyon euro ve Fransa Ligue 1’de 300 milyon euroyu bulan hatta aşması tahmin edilen rakamlar elde edildi. Barcelona ve Atletico Madrid’in de yüzde 70’lik maaş kesintileriyle en fazla etkilenen kulüpler oldukları aktarıldı. (Milliyet)