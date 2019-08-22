Geçtiğimiz hafta Fransa Ligue 1’de Rennes, PSG’yi 2-1 devirerek büyük bir sürprizin altına imza atmıştı. Kırmızı-Siyahlılar’ın aldığı galibiyette ise 16 yaşındaki ön libero Eduardo Camavinga’nın payı büyük oldu.

Avrupa’nın devleri ise bu performansı karşılıksız bırakmadı. İngiliz basınından Daily Mail, Kongolu futbolcu için Manchester City, Tottenham ve Arsenal’in devreye girdiğini yazdı.

Camavinga’nın, en geç gelecek sezonun yaz transfer döneminde Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birine imza atması bekleniyor.