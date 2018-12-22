Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol forması giyen Devin Willliams, bu sezon sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Sezon ilk maçında Banvit'e karşı 20 sayı, 17 ribauntluk bir performans sergileyen Devin Williams, bugün takımının İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ettiği maçta da 20 sayı, 20 ribaunt ile maça damga vurdu.

19.6 sayı ortalama ile sayı krallığında üçüncü sırada yer alan Williams, 11.3 ribaunt ortalamasıyla da bu alanda zirvede yer alıyor.







