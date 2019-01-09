Devil May Cry 5 demo ne zaman geliyor?

Steam'de halihazırda ön sipariş yoluyla satışta olan ve 259 TL'lik fiyat etiketine sahip Devil May Cry 5, bir aksilik olmadığı taktirde 8 Mart tarihinde oyuncularla buluşmuş olacak. Ancak oyuncular o tarihe kadar beklerken, haklı olarak demo sürümünü indirip oyunu hemen deneyimlemek istiyor. Bu anlamda gözler oyunun demo sürümünün ne zaman yayınlanacağında.

7 Şubat 2019 tarihi itibariyle Devil May Cry 5'in demo sürümünün yayınlanacağı duyuruldu.

DMC 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX760 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-BIT)

İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX960 veya daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

DHA