Ankaragücü, Avusturya'da Wolfsberger takımında oynayan forvet oyuncusu Dever Orgill'i transfer etti.
https://twitter.com/Ankaragucu/status/1090992811401531394
Ankaragücü, Avusturya'da Wolfsberger takımında oynayan forvet oyuncusu Dever Orgill'i transfer etti.
https://twitter.com/Ankaragucu/status/1090992811401531394
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