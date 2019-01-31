Dever Orgill resmen Ankaragücü'nde

Ankaragücü, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Jamaikalı golcü Dever Orgill ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019, Perşembe 18:30 Son Güncelleme:
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Dever Orgill resmen Ankaragücü'nde

Ankaragücü, Avusturya'da Wolfsberger takımında oynayan forvet oyuncusu Dever Orgill'i transfer etti. 

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