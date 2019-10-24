Develi Konya Maçına Hazır

Konya Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Antrenör Murat Demirci, "Biz Develi Belediyespor olarak 2. Lig Erkekler 3. Grupta mücadele ediyoruz. Bu hafta sonu Allah izin verirse Konya Büyükşehir Belediyespor ile kendi evimizde pazar günü saat 14:30 da maçımız var. Tüm voleybol severleri tüm Develi halkını maçımıza davet ediyoruz" dedi.

Demirci, "Maçlarımız çok çekişmeli geçiyor heyecan dolu çok güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor. Tüm taraftarımızı bu maça davet ediyorum çünkü önemli bir maç. Grubun ilk maçı bizim kendi ilk maçımız, Konya Büyükşehir Belediyesi iyi bir takım kurdu hedefleri 1. Lig bizim hedefimizde 1. Lig. Büyük bir derbi olacak, bu büyük derbi de taraftarımıza ihtiyacımız var Taraftarımız bizim 7. oyuncumuz. Hedefimiz 1. lig Belediye Başkanımızla, yöneticilerimizle Ali hocamla, Lütfü hocamla hep beraber sürekli istişare halindeyiz. İnşallah bu sene birincilik hedefinden şaşmayacağız" diye konuştu.

İHA