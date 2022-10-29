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Develi Belediye Spor-Altekma maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 6’ncı haftasında sahasında İzmir ekibi Altekma’yı konuk eden Develi Belediye Spor, maçı 3-0’lık sonuçla kazandı.

29 Ekim 2022, Cumartesi 19:51 Son Güncelleme:
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Develi Belediye Spor-Altekma maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi 6’ncı haftasında sahasında İzmir ekibi Altekma’yı konuk eden Develi Belediye Spor, maçı 3-0’lık sonuçla kazandı.

SALON: Develi Murat Kocatürk

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

DEVELİ BELEDİYE SPOR: İbrahim Emet, Furkan Gök, İan İereshchenko, Ahmet Samet, Filip Michal, Branimir, Alperay Demirciler (L) Caner Pekşan, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya)

ALTEKMA: Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi, Souza Francisco, Kevin Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Mehmet Özbek (L) (Umut Şahin, Kerem Yaman, Ulaş Dokumacı, Altay Demirci, Emir Pınar, Selman Ateş, Hüseyin Şahin)

SETLER: 27-25, 28-26, 25-23

SÜRE: 105 dakika

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