Develi Belediye Spor 0-3 Halkbank

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 14’üncü haftasında sahasında Halkbank’ı konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-0’lık sonuçla kaybederek sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başladı.
SALON: Murat Kocatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı
DEVELİ BELEDİYE SPOR: Caner Pekşen, Hamdi Erkan, Abdullah Çam, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler (L) (Mehmet Susam, Ahmet Samet Baltacı)
HALKBANK: Doğukan Ulu, Ma’a Micah, Nicolas Brunu, Mert Matic, Abdel Aziz Nimir, Oğuzhan Doğruluk, Deniz İvgen (Aslan Eksi, Serhat Coşkun, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Volkan Done)
SETLER: 16-25, 21-25, 13-25
SÜRE: 67 dakika