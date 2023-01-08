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Develi Belediye Spor 0-3 Halkbank

Develi Belediye Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 14’üncü haftasında konuk ettiği Halkbank’a 3-0 mağlup oldu.

08 Ocak 2023, Pazar 19:04 Son Güncelleme:
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Develi Belediye Spor 0-3 Halkbank

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 14’üncü haftasında sahasında Halkbank’ı konuk eden Develi Belediye Spor maçı 3-0’lık sonuçla kaybederek sezonun ikinci yarısına yenilgiyle başladı.

SALON: Murat Kocatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Kayıkçı

DEVELİ BELEDİYE SPOR: Caner Pekşen, Hamdi Erkan, Abdullah Çam, Yusuf Eken, İan İereshchenko, Berkan Eryüz, Alperay Demirciler (L) (Mehmet Susam, Ahmet Samet Baltacı)

HALKBANK: Doğukan Ulu, Ma’a Micah, Nicolas Brunu, Mert Matic, Abdel Aziz Nimir, Oğuzhan Doğruluk, Deniz İvgen (Aslan Eksi, Serhat Coşkun, Yiğit Gülmezoğlu, Yunus Emre Tayaz, Volkan Done)  

SETLER: 16-25, 21-25, 13-25

SÜRE: 67 dakika

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