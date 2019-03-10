Devavcısı Başakşehir

Süper Lig’in lideri Başakşehir, İstanbul’un devlerine karşı sahasında büyük üstünlük sağladı.

10 Mart 2019, Pazar 09:31
- A +
Devavcısı Başakşehir

Süper Lig’in lideri Başakşehir, İstanbul’un devlerine karşı sahasında büyük üstünlük sağladı. Avcı’nın takımı, 3 büyüklere karşı evinde son 11 maçta 8 kez kazanırken, 2 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Dün akşamla birlikte Fenerbahçe’ye karşı 4. sınavını veren Başakşehir, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray’a karşı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberliği bulunan İstanbul ekibi, Beşiktaş’a karşı da 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, 11 maçlık müthiş bir seri yakaladı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.