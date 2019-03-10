Devavcısı Başakşehir

Süper Lig’in lideri Başakşehir, İstanbul’un devlerine karşı sahasında büyük üstünlük sağladı. Avcı’nın takımı, 3 büyüklere karşı evinde son 11 maçta 8 kez kazanırken, 2 beraberlik, 1 yenilgi elde etti. Dün akşamla birlikte Fenerbahçe’ye karşı 4. sınavını veren Başakşehir, 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray’a karşı 3 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraberliği bulunan İstanbul ekibi, Beşiktaş’a karşı da 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek, 11 maçlık müthiş bir seri yakaladı.