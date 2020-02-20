Dev zirve! Dört büyük kulüp başkanı ve TFF Başkanı buluşuyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün bir toplantı sonrası yaptığı açıklamada dört büyük kulüp başkanı ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yarın İstanbul Valiliği'nde bir araya geleceğini açıkladı. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları:

“DÖRT BÜYÜK KULÜP BAŞKANI YARIN VALİLİKTE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Mustafa Cengiz, "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüp başkanları ile her yerde bir araya gelebileceğini belirten Mustafa Cengiz, “TSYD toplantısını yolda öğrendim. Davet davete katılacaklara bildirilir diye biliyorum. O tarih ve o saatte uygun muyum, bilmiyorum. Alternatif saatler belirlenmesi lazım. Bana intikal eden bir şey yok. Diğer başkanlarım için de uygunsa tabi ki ben katılırım, onların da müsait bir zamanı olması lazım tabi. 4 kulüp başkanı yarın bir araya geleceğiz. Vali telefon etti. Başkanlarımız ve TFF Başkanı’nın bir araya geleceğini buradan söylüyorum. İlla bir dernek ve bir televizyon gerekmiyor. İnşallah da geliriz, ben evet derim. Ben kaçmam” ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.