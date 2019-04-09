Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), futbol dünyasına yeni yetenekler kazandırma hedefi ile 13-16 Nisan 2019 tarihleri arasında ''Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'nin' 6'ncısını düzenliyor.TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, "2024 Geleceğin Yıldızları Turnuvası 6'ncısını Antalya'da düzenleyeceğiz.

Antalya'da düzenlenecek olan U12 'Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği'ne' 48 takım, 600 sporcu katılacak. TÜFAD, turnuvada yarışacak yetenekli sporcuları Türk futboluna kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye'ye lanse edebileceğimiz düzgün futbolcu kumaşları bulmayı hedeflediklerini belirten TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, "2024 Geleceğin Yıldızları Turnuvası Antalya'da 6'ncısını düzenleyeceğiz. 13-16 Nisan arasında 56 şubemizden gelen çocuklarımızla beraber olacağız. Bütün turnuva boyunca her takım 4 maç oynayacak. Bu çocuklar arasından seçeceğimiz veya Türkiye'ye lanse edeceğimiz, düzgün futbolcu kumaşlarını bulabileceğimiz inandığımız çocukları sergilemek istiyoruz. Dünya'da profesyonel bütün kulüplerimiz davetlidir, gelip scoutlarını yollayıp, çocukları seçebilirler. Hem ülke futboluna faydalı olmak hem de çocuklarımızı bütünleştirip, kaynaştırıp, onları sosyal hayata hazırlamak amacıyla TÜFAD önemli bir iş yapıyor. Burada biz kulüplerimizden, spor bakanımızdan yanlarımızda olmalarını, bize destek olmalarını istiyoruz. Çocuklarla hep beraber haşır neşir olursak, bu çocukların arasından kesinlikle iyi çocuklar çıkacağına inanıyoruz. Ülkeyi bu şekilde tarayarak daha fazla olanaklar sağlanırsa çok daha fazla çocuğa ulaşacağımızdan da eminiz. Bu çocukları yan yana getirip, içlerinden her yıl 1 yıldız futbolcu çıkartırız diye uğraşımız var. Çıkartırsak ülkeye olağanüstü fayda sağlayacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞE IŞIK TUTMAK İSTİYORUZ"

Ülkenin dört bir yanından çocukların Antalya'ya geleceğini ifade eden Dilber, "Şimdi bu turnuvaya 48 çarpı 12 çocuğumuz gelecek. Bunların tabi yöneticileri var, dışarıdan davetlimiz belki gelebilirlerse Abdullah Avcı, Samet Aybaba, Mehmet Özdilek, geçmişin futbolcuları Ali Kemal gibi oyuncuları, antrenör arkadaşlarımızı davet ettik. Belki Burak Yılmaz gelebilir. Ergün Penbe, Hamit Altıntop var, onlarla beraber hep birlikte bir kaynaşma meydana getirmek istiyoruz. Yani geleceğe ışık tutmak istiyoruz, geleceğin oyuncularını bulmak istiyoruz. Ülkenin dört bir yanına dağılarak bunları da elde edebilirsek mutlu oluruz. Ekonomik olarak Futbol Federasyonu bize gerekli desteği sağlıyor. Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Şubelerimizdeki arkadaşlarımız kendi olanaklarıyla çocukları getiriyorlar. Şubelere olan desteği esirgemeyen, illerimizde kim varsa onlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize bundan sonraki dönemler içerisinde destek olacak insanları bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"200'ÜN ÜZERİNDE ÇOCUK TRANSFER OLDU"

Dilber, çocukların kaynaşmasını amaçladıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalardan profesyonel dünyaya ve altyapılarına 200'ün üzerinde çocuğumuz transfer oldu. Bunun yanı sıra 20'ye yakın çocuğumuz da genç milli takımın kadrolarının içerisine girmiştir. Federasyonumuzun desteği, Spor Bakanlığımızın desteği, gittiğimiz şehirlerdeki il müdürlüklerinin, belediyelerin destekleri var. Daha sonra finallerde nereye gidersek, inanıyorum ki orada da bize desteklerini esirgemez o şehir. Sağ olsunlar" ifadelerini kullandı.

DHA