Spor Toto Süper Lig 'de 17. haftayı lider olarak tamamlayan Galatasaray , bir yandan da devre arası transfer döneminin planlamasını yapıyor. Sarı - kırmızılılarda kadroya katılacak isimler olacağı gibi, ayrılanlar da olacak.





İLK HEDEF SOL BEK

Galatasaray, sezona sol bekte Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ile başladı. Kulüp bulunamayan Emre Taşdemir ise planlara dahil değildi. Hollandalı oyuncunun düşük performansının ardından sol bekte formayı Kazımcan kaptı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kazımcan, şanssız sakatlıklar yaşayınca, Fatih Karagümrük deplasmanında formayı Emre Taşdemir kaptı. İyi performasını golle süsleyen 27 yaşındaki oyuncu, sakatlıklardan kurtulamayınca formayı tekrar kaybetti.

Kazımcan'ın da sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray sol beke bir takviye yapmak istiyor.





AZİZ BEHICH İDDİASI

İlk 11'de üç yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Teknik Direktör Okan Buruk zaman zaman kadro kurmakta zorluklar yaşadı. Öncelik olarak yerli bir oyuncu arayan Galatasaray için Aziz Behich'in ismi anıldı.

Dünya Kupası'nda Avustralya formasıyla mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu kariyerine İskoçya'nın Dundee United takımında devam ediyor. Sarı - kırmızılıların, Türk pasaportu da bulunan oyuncuyu kadroya katmak istediği iddia edilmişti.

ÜNLÜ GAZETECİDEN SÜRPRİZ İDDİA

Sol bek arayışlarına devam eden Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Ünlü gazeteci Nico Schira, sarı - kırmızılıların, Juventus ile sözleşmesini uzatmayan Alex Sandro ile ilgilendiğini iddia etti.

Schira'nın haberine göre, Galatasaray aracılar vasıtasıyla Alex Sandro'nun şartlarını araştırıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen sarı - kırmızılıların Brezilyalı oyuncuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalamak için menajeriyle görüşmelere başladı ifade edidi.

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ALEX SANDRO'NUN KARİYERİ

Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Sandro, Avrupa'ya ilk çıkışını Porto'ya transfer olarak yaptı. Temmuz 2011'de 9.60 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibine transfer olan yıldız oyuncu, 2015'e kadar burada kaldı.

40 kez Brezilya A Milli Takımı'nın formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu, 2015 yılında 28 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu. Bu sezon Serie A'da 13 maçta görev yapan Alex Sandro, bir kez de asist yapmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde ise dört maçta forma giydi.

Alex Sandro, kariyeri boyunca Juventus formasıyla 289 maça çıktı. 15 kez gol sevinci yaşarken 32 kez de asist yaptı.



