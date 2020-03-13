Dev projeye 24 üniversite daha eklendi

Geçtiğimiz aylarda 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı tarihi protokolle sporcu gençlerin eğitim hayatındaki en büyük ikilemi ortadan kaldıran Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 vakıf üniversitesi ile daha protokol imzaladı. Böylelikle milli sporculara burs verecek vakıf üniversitelerinin sayısı 52’ye çıktı. Tarihi anlaşmayla uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular 52 vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binasında düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu gelişmeyle milli sporcularımız, toplamda 52 vakıf üniversitesinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş oluyor” ifadelerini kullandı.