Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç dönemi dev bir eşleşmeye sahne oldu.

Yunanistan'ın dev kulüpleri Olympiacos ve Panathinaikos, Pire'de karşı karşıya geldiler.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde iki takım da savunmaları ile öne çıkarken 16-14 önde olan taraf Olympiacos'tu.

İkinci çeyrekte 25-11'lik skoru yakalayan ev sahibi, ilk yarıyı da 41-25 üstün tamamladı.

Farkı üçüncü çeyrekte arttıran ve son çeyreğe 59-40 önde giren Olympiacos, rakibinin son bölümlerdeki çabalarına rağmen karşılaşmayı 79-65 kazanmayı başardı.

Bu sezon EuroLeague'in ilk yarısında ve Yunanistan Ligi'nde oynanan maçları Panathinaikos kazanmayı başarmıştı.

Olympiacos, EuroLeague'deki 16. maçında 10. galibiyetini elde ederken Panathinaikos ise 9. yenilgisini aldı.

Olympiacos'ta Nikola Milutinov 18 sayı, 18 ribaunt ile maça damga vurdu. Janis Strelnieks'in de 18 sayı ürettiği ev sahibi ekipte, Papanikolaou da 12 sayı, 5 ribauntluk katkı sağladı.

Panathinaikos'ta ise Nick Calathes 13, Lukas Lekavicius da 10 sayıyla çift hanelere çıkmayı başaran isimler oldular.



